Кулебу позвали на заседание глав МИД стран-членов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу принять участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Альянса, которое пройдет в Риге.

«Я буду рад приветствовать вас в Риге для участия во встрече министров иностранных дел в следующем месяце», — сказал Столтенберг в понедельник в Брюсселе по окончании встречи с украинским министром.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что настоящее время среди стран-членов НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины в Альянсе.