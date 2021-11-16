К нардепу Киве с самого утра пришли с обыском

К народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве во вторник утром пришли правоохранители с обыском, сообщил нардеп Вадим Рабинович.
«К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6.00 прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных», — написал Рабинович на своей странице в Фейсбук во вторник утром.
Сам Кива подтвердил эту информацию, рассказав, за что к нему пришли силовики.
«У меня проводят обыски Генпрокуратура вместе со следователями ГБР. По мне несколько дел: госизмена за поздравление президента РФ Путина с днём рождения, шапка и за празднование ликвидации нацистского преступника Бандеры. Приехали они проводить обыск, в место, где проживает мой ребёнок и его мать. Я с ней не женат, я приезжаю сюда, но меня здесь нет. В данном случае, расцениваю все это, как системное давление на меня, как на оппозиционного политика. Надуманные, придуманные статьи. То есть, статья Конституции, о том, что каждый человек имеет право на своё мнение — в нашей стране не работает», — заявил Кива «Стране».
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