ОПЗЖ заявила об исключении депутата Кивы

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа-за жизнь» Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы.

«Мы исключаем из партии Киву, который, уехав из страны, подстрекает людей и толкает их на гибель! Провокаторам, которые ставят под угрозу жизни людей, в нашей партии не место», — написал Бойко у себя в Facebook.

В свою очередь Илья Кива назвал Бойко предателем, который «с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию».

Напомним, что Кива призывал Путина вторгнуться в Украину, а сам сбежал из страны.