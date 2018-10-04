Полиция обещает ликвидировать вооруженный отряд Ильи Кивы

Департамент полиции охраны Нацполиции начал ликвидацию подчиненного ему отдела военизированной охраны «Безопасность жизни» после обнародования расследования программы «Схемы». Об этом пишет «Радио свобода».

«В настоящее время департаментом полиции охраны осуществляются мероприятия по ликвидации отдела военизированной охраны „Безопасность жизни“ в установленном законодательством порядке», — говорится в ответе департамента полиции охраны на запрос «Схем» о деятельности этого отдела.

В департаменте пояснили, что «с целью повышения эффективности деятельности органов и подразделений Нацполиции... производились соответствующие организационно-практические мероприятия, в том числе путем оптимизации штатных структур».

Соответственно, одним из изменений в структуре департамента полиции охраны и подчиненных ему подразделений стало сокращение в полном объеме штатной численности отдела военизированной охраны «Безопасность жизни».

В то же время, журналисты «Схем» до сих пор ожидают ответов и на другие запросы — о том, какой будет судьба сотрудников этого отдела: будут ли они переведены в другой отдел или подразделение в структуре Нацполиции или МВД.

Ранее журналисты «Схем» обнаружили, что создание, существование и деятельность отдела военизированной охраны «Безопасность жизни» в структуре Нацполиции противоречит законодательству, а его работников могут использовать для защиты частных или политических интересов окружения руководства МВД.

Проект был призван следить за общественным порядком и социализировать воинов, однако работники «Безопасности жизни» начали принимать участие в политических акциях и ходить в сопровождении главы Соцпартии Ильи Кивы.

Впервые сотрудников этого отдела военизированной охраны журналисты идентифицировали на митинге возле Специализированной антикоррупционной прокуратуры 17 июля, где произошло нападение на председателя правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Позже они присутствовали во время протестов против незаконной застройки в Ирпене, где выступали на стороне застройщика. Кроме того, сотрудники отдела были замечены в суде над сыном Арсена Авакова, когда ему выбирали меру пресечения по делу о закупке некачественных рюкзаков для Нацгвардии в обход тендера.