Войти
Путин разрешил допустить на российский рынок товары из ЛДНР
решение
Путин разрешил допустить на российский рынок товары из ЛДНР
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство
официально
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Британский премьер заявил о выборе ЕС между газом из России и помощью Украине

316
Британский премьер заявил о выборе ЕС между газом из России и помощью Украине

Британский премьер убежден, что в скором времени Евросоюзу придется выбирать, увеличить ли зависимость от углеводородов из России или же вступиться за Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что вскоре перед Европейским союзом встанет выбор, увеличить ли зависимость от поставок российских углеводородов или выступить в поддержку Украины, передает Bloomberg.

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что скоро предстоит выбор, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться», — сказал глава правительства.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания не хочет быть противником России из-за Украины, но выражает приверженность демократии и свободе, как и ее союзники на европейском континенте.

Премьер также отметил, что Лондон быстро отреагировал, когда Польша попросила помочь справиться с надуманным кризисом на ее границе с Беларусью, где режим Александра Лукашенко спровоцировал тысячи мигрантов к пересечению границ ЕС, чтобы подорвать безопасность европейских государств.

Читайте также: К нардепу Киве с самого утра пришли с обыском

14 ноября газета The Mirror со ссылкой на источники сообщила, что британские власти могут отправить в Украину 600 человек из подразделения спецназа SAS. По словам одного из собеседников, это может произойти в ближайшее время. Причиной переброски называется убежденность британской разведки MI6 и Бориса Джонсона в скором вторжении российских войск в Украину.

ЕС, Борис Джонсон, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 ноября 2021
Понедельник, 15 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016