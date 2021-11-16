Британский премьер заявил о выборе ЕС между газом из России и помощью Украине

Британский премьер убежден, что в скором времени Евросоюзу придется выбирать, увеличить ли зависимость от углеводородов из России или же вступиться за Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что вскоре перед Европейским союзом встанет выбор, увеличить ли зависимость от поставок российских углеводородов или выступить в поддержку Украины, передает Bloomberg.

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что скоро предстоит выбор, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться», — сказал глава правительства.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания не хочет быть противником России из-за Украины, но выражает приверженность демократии и свободе, как и ее союзники на европейском континенте.

Премьер также отметил, что Лондон быстро отреагировал, когда Польша попросила помочь справиться с надуманным кризисом на ее границе с Беларусью, где режим Александра Лукашенко спровоцировал тысячи мигрантов к пересечению границ ЕС, чтобы подорвать безопасность европейских государств.

14 ноября газета The Mirror со ссылкой на источники сообщила, что британские власти могут отправить в Украину 600 человек из подразделения спецназа SAS. По словам одного из собеседников, это может произойти в ближайшее время. Причиной переброски называется убежденность британской разведки MI6 и Бориса Джонсона в скором вторжении российских войск в Украину.