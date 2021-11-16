Зеленского уже поддерживают меньше четверти избирателей

Если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский — 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с концом октября (25,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Кроме того, 13,3% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в конце октября — 14,1%) Юлю Тимошенко — 10,9% (в конце октября — 10,1%), Юрия Бойко — 9,2%, (в конце октября — 9,5%), Дмитрия Разумкова — 8,3%, (в конце октября — 7,3%).

Кроме того, 7,0% планируют голосовать за Евгения Мураева, 6,9% за Игоря Смешко, 6,1% за Владимира Гройсмана, 3,3% — за Олега Ляшко. Рейтинги других кандидатов — менее 3%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко — 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко — 62% против 38%.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.