Рада проголосовала за закон о критической инфраструктуре

Верховная Рада 268 голосами поддержала во вторник законопроект № 5219 «О критической инфраструктуре» во втором чтении и в целом.

Законопроект предусматривает создание Национальной комиссии по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая будет постоянно действующим государственным коллегиальным органом, подотчетным Кабинету министров, но осуществляющим свою деятельность самостоятельно, независимо от каких-либо других госорганов.

Законопроект предусматривает создание Реестра объектов критической инфраструктуры как автоматизированной системы, к которой устанавливаются особые требования по обеспечению ее безопасности и стойкости и осуществляется мониторинг их соблюдения.

Документ также предусматривает проведение паспортизации критической инфраструктуры. Паспорт безопасности разрабатывается или пересматривается с учетом определенных проектных угроз. Согласование паспорта будет бесплатным для всех операторов объектов критической инфраструктуры независимо от формы собственности.