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ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии в Украине

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ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии в Украине

Евросоюз продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии в Украине, это может занять время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Поскольку у ЕС нет собственных военных возможностей, мы зависим от того, что нам предоставляют государства-члены. Иногда у нас нет необходимых нам ресурсов. К примеру, сейчас мы обсуждаем запуск тренировочной миссии в Украине, и это занимает достаточно много времени — у нас очень длительные процедуры, мы очень много обсуждаем», — сказал он по итогам заседания Совета глав минобороны Евросоюза.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что ожидает развертывание военно-учебной тренировочной миссии ЕС в нашей стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС в Украине, заявлял, что это учебная миссия для обмена опытом. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.

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При этом Москва уже призвала Украину и ЕС отказаться от «необдуманных» планов развертывания военно-тренировочной миссии, так как она якобы будет способствовать эскалации напряженности на Донбассе.

ЕС, ВСУ, Жозеп Боррель
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