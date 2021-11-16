В Киеве сразу в 2,5 раза повышают стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 января 2022 года в Киеве повышается стоимость проезда в общественном транспорте до 20 гривен. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
«Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета», — приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА.
При этом проезд будет стои 12 гривен в случае использования карточки киевлянина, 14,20 гривен — в случае приобретения месячного проездного, 15 гривен — в случае покупки 50 поездок на электронный билет.
Сохраняются и льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Для них сейчас есть возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривен.
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