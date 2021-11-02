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Взятые у НБУ деньги банки направили на покупку ОВГЗ

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Взятые у НБУ деньги банки направили на покупку ОВГЗ

Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет, которые Нацбанк Украины предоставлял с мая 2020 года по сентябрь 2021 года, не помогли расширить кредитование экономики и были направлены банками преимущественно на покупку облигаций внутреннего госзайма, заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

«Подавляющая часть полученного ресурса рефинансирования (+80 млрд грн с апреля 2020 г.) была направлена банками на покупку государственных ценных бумаг», — написал Данилишин в Facebook во вторник.

Согласно данным НБУ, всего было выдано 91,85 млрд грн долгосрочного рефинансирования: 48,54 млрд грн в 2020 году и 43,31 млрд грн — в 2021 году. До июля 2021 года это были пятилетние кредиты, а с июля 2021 году — трехлетние, которые суммарно составили 9,78 млрд грн.

«Ввиду более высоких ставок по ОВГЗ вложение избыточной ликвидности в государственные ЦБ позволило банкам зарабатывать на безрисковых финансовых инструментах, не увеличивая кредитование», — считает глава совета НБУ.

По его мнению, это свидетельствует о необходимости коррекции стимулов и приоритетов работы национальной банковской системы.

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Данилишин отметил, что в настоящее время возможности правительства финансировать дефицит госбюджета остаются ограниченными, а стоимость госзаимствований продолжает расти, в частности, средневзвешенная стоимость в гривне (12,00%) в сентябре была самой высокой с ноября 2019 года.

Все это, считает глава совета НБУ, требует действенной системы контроля и эффективного взаимодействия между НБУ и правительством, принятия скоординированных решений, отвечающих целям общегосударственной экономической политики.

банки, НБУ, ОВГЗ
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