Глава Фонда госимущества уходит в отставку

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку. Об этом сообщил в Телеграм близкий к Офису президента бывший журналист Сергей Лешенко.

«Причина — скандальная приватизация завода „Большевик“, которая прошла под одного участника. На мое сообщение по поводу отставки Сенниченко не ответил», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Фонд государственного имущества Украины с начала 2021 года провел более 1500 аукционов по продаже имущества на сумму более 2,2 млрд. гривен. В частности, за последние три месяца проданы: бывший советский IT-гигант «Электронмаш» за 970 миллионов гривен, бывший завод «Большевик» за 1,4 млрд гривен, завод «Одессавинпром» за 235 млн гривен.

Эти продажи вызвали много вопросов у экспертов, посчитавших цену продажи заниженной.