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Глава Фонда госимущества заявил об отставке по собственному желанию

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Глава Фонда госимущества заявил об отставке по собственному желанию

Глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию.

«Отставка — мое личное желание и мои планы», — пояснил он свое решение на пресс-конференции в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Сенниченко добавил, что изначально планировал работать на этой должности около двух лет. По его словам, ему удалось добиться основных поставленных задач: обеспечить стабильность процессов в ФГИ, создать команду, диджитализировать процессы и закрепить улучшения законами и нормативными актами.

Глава ФГИ добавил, что решение об отставке не связано с аукционом по продаже «Большевика».

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Сенниченко уточнил, что после подачи заявления у него уже была встреча с президентом и премьером. По его словам, его заявление уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Фонд государственного имущества, Дмитрий Сенниченко
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