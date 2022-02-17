Рада проголосовала за отставку главы Фонда госимущества

Верховная Рада, которой 27 января не хватило трех голосов, чтобы уволить главу Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрия Сенниченко по его собственному желанию, в четверг, 17 февраля, все-таки приняла его отставку 318 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов.

Решение принято без отчета главы ФГИ, хотя оппозиционные фракции требовали его.

Назначенный руководить Фондом госимущества в сентябре 2019 года Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию в середине ноября прошлого года. В СМИ связывали этого его решение с аукционом по продаже «Большевика», к которому возникли вопросы у правоохранителей.