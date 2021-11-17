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АМКУ оставил без рассмотрения заявку покупателя завода «Большевик»

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АМКУ оставил без рассмотрения заявку покупателя завода «Большевик»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оставил без рассмотрения заявку о получении разрешения на концентрацию от ООО «Дженерал Коммерс», которое стало победителем конкурса Фонда госимущества Украины по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ранее — завод «Большевик») в Киеве.

Как сообщается на сайте АМКУ, комитет установил несоответствие заявки требованиям положения о подаче и рассмотрении заявок на концентрацию.

Кроме того, АМКУ продолжает исследование относительно наличия или отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона. На сегодняшний день комитет анализирует полученную информацию и ожидает ответов от участников процесса.

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Как сообщалось, АО «ПКМЗ» на приватизационном аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых — собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО «Дженерал Коммерс» с предложением 1,429 млрд грн.

Стартовая цена АО «ПКМЗ» была установлена на уровне 1,39 млрд грн. То есть конкуренции на торгах практически не было. После этого в СМИ появилась информация о том, что конкурс провели под заранее известного победителя.

АМКУ, Большевик
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Среда, 17 ноября 2021
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