АМКУ оставил без рассмотрения заявку покупателя завода «Большевик»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оставил без рассмотрения заявку о получении разрешения на концентрацию от ООО «Дженерал Коммерс», которое стало победителем конкурса Фонда госимущества Украины по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ранее — завод «Большевик») в Киеве.
Как сообщается на сайте АМКУ, комитет установил несоответствие заявки требованиям положения о подаче и рассмотрении заявок на концентрацию.
Кроме того, АМКУ продолжает исследование относительно наличия или отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона. На сегодняшний день комитет анализирует полученную информацию и ожидает ответов от участников процесса.
Как сообщалось, АО «ПКМЗ» на приватизационном аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых — собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО «Дженерал Коммерс» с предложением 1,429 млрд грн.
Стартовая цена АО «ПКМЗ» была установлена на уровне 1,39 млрд грн. То есть конкуренции на торгах практически не было. После этого в СМИ появилась информация о том, что конкурс провели под заранее известного победителя.
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