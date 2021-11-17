Спецоперация по задержанию «вагнеровцев» сорвалась из-за просьбы Офиса президента о ее переносе, – Bellingcat

Подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, сообщают расследователи Bellingcat.

«По словам трех бывших офицеров службы безопасности, разговаривавших с Bellingcat, в том числе бывшего директора ГУР МОУ Василия Бурбы, этот окончательный оперативный сценарий был представлен и одобрен политическим руководством Украины в начале июля 2020 года. Он включал в себя поимку и задержание 33 наемников путем организации аварийной посадки на украинскую территорию самолета, доставляющего объекты к их фиктивному месту дислокации», — указывается в отчете по итогам расследования.

Как установили расследователи, ГУР МО Украины потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины с точки зрения правоохранительных органов. Однако, для привлечения к операции СБУ, требовалось одобрение Офиса президента. Кроме того, по словам опрошенных оперативников, одобрение политического руководства страны требовалось, поскольку готовящаяся операция могла значительно обострить напряженность между Украиной и Россией.

«По словам опрошенных бывших сотрудников ГУР МО Украины, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного понедельничного брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб. Собеседники сказали нам, что президент Владимир Зеленский в целом одобрил операцию 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Этот концептуальный план, по словам бывших оперативников, был подготовлен и утвержден тогдашним министром обороны 1 июля 2020 года», — указывается в отчете.

После того, как план операции был одобрен, два старших офицера, отвечающих за проект — Василий Бурба, тогдашний директор ГУР МО Украины, и Руслан Баранецкий, заместитель директора СБУ — регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации плана.

В Bellingcat заявили, что не смогли проверить разговор, якобы имевший место за день до проведения спецоперации по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера» между Бурбой и Ермаком, в ходе которой тот предлагал перенести спецоперацию, чтобы добиться вступления в силу соглашения о прекращении огня на Донбассе, а администрация президента не предоставила комментариев к этому расследованию.

«Бурба... и Баранецкий... прибыли в Офис президента за день до отъезда наемников... Бурба и Баранецкий намеревались презентовать последнюю информацию о предстоящей спецоперации. Однако в тот момент президент Зеленский был занят, и, как сказал Бурба Bellingcat, они не смогли встретиться с ним лично», — говорится в сообщении.

В Bellingcat отмечают, что, по словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. «Накануне президент Зеленский достиг соглашения с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о прекращении огня на Донбассе... которое должно было вступить в силу с 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, позиция Офиса президента заключалась в том, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, прекращение огня сорвется еще до его начала», — говорится в сообщении.

Бурба в ответ сказал, что задержка на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны наемников, либо к появлению подозрений среди белорусских или российских контрразведывательных служб, либо и к тому, и другому. Представители Офиса президента, пытаясь пойти навстречу команде ГУР Минобороны, предложили сократить срок переноса спецоперации до четырех дней и перенести захват наемников на 29 июля 2020 года, что позволило бы перемирию хотя бы вступить в силу. Руководители разведки посчитали, что найти новый комплект билетов за такой короткий срок — дело незначительное, но пообещали посмотреть, что можно сделать, и на следующее утро, когда первая группа наемников из 33 человек уже выезжала из Москвы в Минск, команда ГУР смогла успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на субботу, 1 августа. Позже этим утром Бурба сказал, что сообщил в канцелярию президента, что план все еще выполняется, хотя и с пятидневной задержкой.

Однако после этого, напоминают расследователи, «вагнеровцы» были арестованы белорусскими спецслужбами и операция была сорвана.