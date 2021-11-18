Кулеба рассказал, как Запад собирается сдерживать агрессию России против Украины

Украинское видение угроз со стороны России вполне совпадает с видением международных партнеров. Поэтому Украина и Запад работают над планом сдерживания российской агрессии.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии, включая военные. Поэтому речь идет не об „опасениях“, а о вполне реалистичной оценке угроз. Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнерами уже совсем не о том, есть ли угроза, или ее нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания РФ от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий», — рассказал он.
Сейчас украинские дипломаты, по словам министра, круглосуточно занимаются укреплением безопасности Украины, а самое главное — сдерживанием России.
«Мы работаем над тем, чтобы консолидировать такой уровень международной поддержки Украины, чтобы у Москвы в принципе не было желания даже начинать любые военные авантюры. По итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, я убежден, что нам это удается. Партнеры готовы поддерживать нас не только словом, но и делом», — пояснил глава МИД.
По словам Кулебы, Украина вместе с международными партнерами работает над комплексным трехуровневым планом сдерживания агрессивных действий России. Первый уровень — дипломатический и заключается в том, чтобы партнеры делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины.
«Второй уровень — экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект «Северный поток-2», — отметил он.
А третий уровень, как рассказал министр, военно-оборонительный. Этот уровень сдерживания заключается в том, чтобы укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. В частности, путем предоставления дополнительного вооружения, углубления взаимодействия в сфере разведки и повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море.
«Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна», — резюмировал Кулеба.
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