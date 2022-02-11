Маск рассчитывает запустить Starship на орбиту уже в этом году

Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX отправится в орбитальный полет уже в текущем году, заявил в четверг ее основатель и глава Илон Маск, выступая в штате Техас на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа.
«Я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году», — сказал он.
В ноябре 2021 года Маск выражал надежду, что орбитальные испытания аппарата удастся провести уже в феврале 2022 года.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, прошедшее в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.
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