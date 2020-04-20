Из-за кризиса 59 млн человек в ЕС могут потерять работу

Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании McKinsey and Company.
Нынешняя ситуация может затронуть более четверти всех занятых в частном секторе Евросоюза. Наибольший удар, по оценкам аналитиков, будет нанесен по сфере общественного питания и жилищного, гостиничного сектора, где сосредоточены 74% оказавшихся в зоне риска рабочих мест.
Почти две трети таких рабочих мест находятся на малых и средних предприятиях, которым сложнее, чем крупным компаниям, адаптироваться к требованиям удаленной работы и социального дистанцирования.
В соответствии «с пессимистичным сценарием» McKinsey, безработица в странах ЕС, в которых в течение лета будут действовать жесткие ограничения для сдерживания распространения коронавируса, может удвоиться до 11,2% к следующему году и вряд ли вернется к докризисному уровню до 2024 года, подчеркивает издание.
Несколько стран ЕС в предварительном порядке готовятся, по словам старшего партнера McKinsey Себастьяна Штерна, ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Но проблема заключается в том, что «у политиков нет данных или опыта для того, чтобы справиться с таким кризисом», отмечает аналитик.
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