Войти
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
позиция
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине
инициатива
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

США обещают обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины в случае необходимости

289
США обещают обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины в случае необходимости

Если возникнет необходимость, США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

«Очевидно, мы с большой обеспокоенностью следим за увеличением количества войск (России — Ред.) на украинской границе. Мы относимся к этому серьезно. Мы, прежде всего, обсуждаем это с украинцами, и спрашиваем их мнение. Также мы обсуждаем это с нашими союзниками и партнерами. В конце концов, мы разговариваем об этом с россиянами, напрямую говоря им о наших обеспокоенностях. Мы внимательно следим за этим и будем продолжать поддерживать коммуникацию с нашими союзниками и партнерами и украинцами, чтобы удостовериться, что мы смотрим на это одинаково. Если возникнет необходимость, мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказала Квин журналистам в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Она добавила, что в придачу к передвижению войск, также США наблюдают ряд провокационных заявлений от РФ. По словам Квин, от российской стороны прозвучали комментарии, которые не соответствуют духу сотрудничества или духу признания территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Они продолжают пытаться переложить вину за недостаток прогресса в мирном процессе, в то время как она полностью на их стороне. Мы не считаем это конструктивным способом приблизиться к попытке разрешения мирного процесса или попытке работать с международными партнерами», — указала Квин.

Читайте также: Парламент Австрии лишил бывшего канцлера Курца неприкосновенности

В то же время дипломат напомнила, что Соединенные Штаты, начиная с 2014 года, предоставили Украине много помощи почти на 5 млрд долларов, и более половины помощи была в области безопасности.

«Мы продолжаем предоставлять такую помощь. Только на прошлой неделе у нас была поставка оборудования для обеспечения безопасности. Мы делали это в прошлом и продолжим делать это в будущем», — заверила Квин.

отношения с Россией, Кристина Квин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016