Парламент Австрии лишил бывшего канцлера Курца неприкосновенности

Национальный совет Австрии единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с бывшего канцлера Себастьяна Курца. Он ушел в отставку на фоне антикоррупционного расследования. О решении нижней палаты говорится в сообщении парламента Австрии в Twitter.

Курц ушел в отставку в октябре. Его обвинили в подкупе СМИ во время предвыборной кампании 2017 года. Экс-канцлер не признает вину и считает, что он только неудачно сформулировал СМС-сообщение. Курц сам выступал за снятие с него неприкосновенности. Исполняющим обязанности канцлера сейчас является глава МИДа Александр Шалленберг.