В НБУ рассказали о влиянии «тысячи Зеленского» на экономику и инфляцию

Тысяча гривен, которую обещают выплатить всем вакцинированным против коронавируса украинцам, не окажет значительного влияния на общий показатель инфляции.
Об этом в блиц-интервью Forbes Ukraine заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
«Тысяча гривен — не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна», — говорит Николайчук.
По оценкам НБУ, влияние на экономику программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП, добавил он.
«Однако если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства», — резюмировал замглавы НБУ.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.
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