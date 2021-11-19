Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»

Кабинет Министров учтет предложения от общественности и народных депутатов по направлениям использования 1 тыс. грн для граждан, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается возможность пользования этими средствами отдельных категорий граждан, в том числе пенсионеров или жителей сел.
«На момент запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу. Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины», — отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что программа, разработанная по инициативе президента Владимира Зеленского, направлена как на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронакризиса, так и на поощрение вакцинации от COVID-19. Она заработает с 19 декабря и будет действовать 12 месяцев. «Всем полностью вакцинированным украинским гражданам, имеющим соответствующие COVID-сертификаты в „Дії“, выделят на виртуальные карты 1 тысячу гривен», — заявил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, программа направлена на поддержку пяти направлений бизнеса, наиболее пострадавших от коронакризиса и где есть угроза потери рабочих мест. В частности, это креативные индустрии и сферы внутренних перевозок. В общей сложности программой смогут воспользоваться почти 6 тысяч субъектов предпринимательства.
«Программа в первую очередь поддержит этот бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривен через Дію, чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии», — подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19.
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