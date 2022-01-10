Зеленский поручил выплатить «ковидную тысячу» несовершеннолетним, привитым от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания в понедельник поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы «еПоддержка» для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках программы «еПоддержка».

«В настоящее время помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд. грн. В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств (кино — 29%, ж/д билеты — 13%, театры — 12%, спортклубы — 7,5% и т.д.)», — сообщают в Офисе президента.

Там добавляют, что в данный момент разрабатывается порядок введения категории «лекарства» для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.