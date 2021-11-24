Посольство США призвало американских граждан не ездить в Украину

Посольство США в Украине в рекомендациях по поводу путешествий в Украину предупредило граждан США о необычной военной активности России вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.
«Граждане США уведомляются о вызывающих обеспокоенность сообщениях о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям в Украину остаются на уровне 4 — не путешествовать в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и в целом в Украину из-за COVID-19», — говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине в среду.
В дипведомстве также напоминают гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться «по краткому уведомлению или без какого-либо уведомления».
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