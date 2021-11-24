Правительство планирует закупить два препарата для лечения COVID-19

Кабинет Министров внес в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые за счет госбюджета для Украины закупают специализированные организации, препараты «Молнупиравир» и «PF-07321332/ritonavir» для лечения коронавирусной болезни, вызванной SARS-CoV-2.
Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, 24 ноября.
В пояснительной записке к документу отмечается, что, учитывая высокие ожидания относительно результатов клинических испытаний указанных препаратов, специализированная организация Crown Agents провела переговоры с компаниями-производителями и договорилась о бронировании для Украины 300 тыс. курсов лекарственного средства «Молнупиравир» и 300 тыс. курсов «PF-07321332/ritonavir».
Так, в начале октября компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что исследуемый препарат «Молнупиравир» снизил риск госпитализации или смерти примерно на 50% по сравнению с плацебо у испытуемых с легкой или средней тяжестью COVID-19 по результатам промежуточного анализа данных клинического испытания.
В начале ноября компания Pfizer объявила, что по результатам клинического испытания лекарственное средство «PF-07321332/ritonavir» снижает риск госпитализации или смерти на 86% по сравнению с плацебо у негоспитализированных взрослых с высоким риском заболеть COVID-19.
В то же время, как отмечается в пояснительной записке, в случае отрицательных результатов клинических испытаний и/или отсутствия регистрации препарата в США или Европейском Союзе, закупка этих лекарственных средств производиться не будет.
Кроме того, также предусматривается внесение в перечень лекарственных средств, которые закупают специализированные организации, новых предложений к разделу «эндопротезы», вакцины для профилактики туберкулеза, пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии и столбняка, кори, паротита и краснухи, гемофильной инфекции типа b и др.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016