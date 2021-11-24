Правительство планирует закупить два препарата для лечения COVID-19

Кабинет Министров внес в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые за счет госбюджета для Украины закупают специализированные организации, препараты «Молнупиравир» и «PF-07321332/ritonavir» для лечения коронавирусной болезни, вызванной SARS-CoV-2.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, 24 ноября.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, учитывая высокие ожидания относительно результатов клинических испытаний указанных препаратов, специализированная организация Crown Agents провела переговоры с компаниями-производителями и договорилась о бронировании для Украины 300 тыс. курсов лекарственного средства «Молнупиравир» и 300 тыс. курсов «PF-07321332/ritonavir».

Так, в начале октября компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что исследуемый препарат «Молнупиравир» снизил риск госпитализации или смерти примерно на 50% по сравнению с плацебо у испытуемых с легкой или средней тяжестью COVID-19 по результатам промежуточного анализа данных клинического испытания.

В начале ноября компания Pfizer объявила, что по результатам клинического испытания лекарственное средство «PF-07321332/ritonavir» снижает риск госпитализации или смерти на 86% по сравнению с плацебо у негоспитализированных взрослых с высоким риском заболеть COVID-19.

В то же время, как отмечается в пояснительной записке, в случае отрицательных результатов клинических испытаний и/или отсутствия регистрации препарата в США или Европейском Союзе, закупка этих лекарственных средств производиться не будет.

Кроме того, также предусматривается внесение в перечень лекарственных средств, которые закупают специализированные организации, новых предложений к разделу «эндопротезы», вакцины для профилактики туберкулеза, пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии и столбняка, кори, паротита и краснухи, гемофильной инфекции типа b и др.