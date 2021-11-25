Меркель пригрозила России новыми санкциями из-за Украины

ЕС следует ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации в Украине. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По словам Меркель, ЕС следует проявлять единство в вопросе отношения к Беларуси, которая, как она считает, оказывает поддержку беженцам, штурмующим польскую границу, а также в отношении России, разместившей свои военные подразделения на украинской границе.

«Любая агрессия, которая будет угрожать суверенитету Украину, будет дорого стоить», — заявила Меркель.

Покидающая свой пост канцлер также выразила уверенность в том, что Польше удастся предотвратить дальнейшую эскалацию на границе с Беларусью. По ее словам, президент России Владимир Путин должен убедить белорусского лидера Александра Лукашенко, что людей нельзя использовать в своих целях.

Накануне стало известно о том, что три партии в Бундестаге договорились о создании коалиции. Это означает, что после 6 декабря к присяге будет приведен новый канцлер.