Россия будет продавать газ Сербии в 4 раза дешевле рыночной цены

Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич по результатам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Конечно же, он (Путин — Ред.) понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные $270, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич в прямом эфире канала «ТВ Пинк» из Сочи.

Сербия получит исключительные условия по цене на газ от России, заявил Вучич.

Напомним, что в последнее время газ в Европе торгуется на рынке по цене приблизительно $1000 за тысячу кубометров.