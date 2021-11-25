Россия будет продавать газ Сербии в 4 раза дешевле рыночной цены

Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич по результатам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Конечно же, он (Путин — Ред.) понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости. Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные $270, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости поставок, о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич в прямом эфире канала «ТВ Пинк» из Сочи.
Сербия получит исключительные условия по цене на газ от России, заявил Вучич.
Напомним, что в последнее время газ в Европе торгуется на рынке по цене приблизительно $1000 за тысячу кубометров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016