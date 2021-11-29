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Украина вводит самоизоляции для вернувшихся из стран распространения штамма «омикрон»

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Украина вводит самоизоляции для вернувшихся из стран распространения штамма «омикрон»

Вернувшиеся из стран, где отмечается распространение коронавирусного штамма «Омикрон», должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Как уточнила пресс-служба ведомства, соответствующее решение участники селекторного совещания с президентом Украины приняли на заседании в понедельник.

В частности, речь идет о путешественниках, проведших более семи дней в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик в течение последних двух недель.

«На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен», — цитирует пресс-служба Минздрава его главу Виктора Ляшко.

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Крое того, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

«Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма „Омикрон“ более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен», — подчеркнули в Минздраве.

Минздрав, омикрон
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Понедельник, 29 ноября 2021
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