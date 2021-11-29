Зеленский поздравил Андерссон с вторым за неделю избранием на должность премьер-министра Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Магдалену Андерссон с избранием на должность премьер-министра Швеции и ожидает дальнейшего взаимодействия для развития двусторонних отношений между странами.

«Поздравляю Магдалену Андерссон с избранием на должность премьер-министра Швеции. Ожидаю совместного взаимодействия для дальнейшего развития украинско-шведских двусторонних отношений», — написал Зеленский в Twitter в понедельник.

Ранее депутаты риксдага (парламента Швеции) вновь поддержали кандидатуру лидера социал-демократов Магдалены Андерссон на посту премьер-министра страны, сообщает шведское телевидение.

Первый раз кандидатура Андерссон в должности премьер-министра была утверждена 24 ноября, однако спустя несколько часов она подала в отставку. Тогда она сообщила председателю парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Ожидается, что формально она вступит в должность во вторник, однако будет вынуждена руководить правительством меньшинства.

Андерссон станет 34-м премьер-министром Швеции и первой женщиной на этом посту.