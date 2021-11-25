Первая женщина-премьер Швеции проработала на посту семь часов

Вчера на пост главы правительства Швеции впервые избрали женщину — лидера шведской Социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон. Она покинула должность через семь часов из-за развала кабинета министров, связанного с решением Партии зеленых выйти из правительственной коалиции, сообщает Aftonbladet.

Эта ситуация стала продолжением правительственного кризиса, сохраняющегося в Швеции уже около полугода. Он связан с балансом сил в парламенте страны (риксдаге), который и утверждает премьера. Партия социал-демократов, которую возглавляет Андерссон, сейчас занимает меньше трети мест (100) в риксдаге, а у Партии зеленых — всего 16 голосов из 349. Тем не менее шведское правительство было сформировано на базе коалиции именно этих двух партий.

В соответствии с принципами формирования правительства в Швеции премьер-министру для избрания необязательно получать большинство голосов в поддержку: достаточно, если против него не проголосует большинство членов парламента. На прошедшем голосовании Андерссон удалось добиться этого результата — за нее в полном составе проголосовали члены ее партии и Партии зеленых. Еще две фракции — Левой партии и партии Центра — во время голосования воздержались. Это обеспечило ей соотношение голосов, при котором 117 за, 57 воздержались и 174 против, и, соответственно, избрание главой правительства.

Раскол в коалиционном правительстве из зеленых и социал-демократов, которое возглавила Андерссон, произошел из-за голосования по вопросу о бюджете в парламенте. Зеленые не поддержали предложенный проект и объявили о выходе из коалиции, что, как отмечает Aftonbladet, автоматически означает отставку правительства. В то же время зеленые уже заявили, что не будут возражать против формирования однопартийного правительства социал-демократов во главе с Андерссон. Если расклад голосов других партий не изменится, то даже голосов социал-демократов, занимающих в риксдаге 100 мест из 349, хватит для повторного утверждения Андерссон премьером.