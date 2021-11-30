Войти
Разумков не собирается приглашать в свою партию Авакова, Яценюка и Гройсмана
позиция
Разумков не собирается приглашать в свою партию Авакова, Яценюка и Гройсмана
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
инициатива
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Николаевской области из-за взрыва без жилья остались люди из 30 квартир

610

В результате взрыва в многоэтажке г. Новая Одесса (Николаевской обл.) без жилья остались люди из 30 квартир, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

«Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников и 1 человек местными органами власти временно размещен в гостинице», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва, совершая вывоз строительного мусора.

«По состоянию на 7 ч 30 ноября вывезено 24 м3 строительного мусора (с начала работ 154 м3). На месте остаются развернутыми две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста. Для дежурства от ГСЧС привлечены 3 человека и 4 единицы техники», — указали в ГСЧС.

Читайте также: Республиканцы заблокировали проект военного бюджета США из-за России

Как сообщалось, 27 ноября в 9 час. 20 мин. в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа в квартире на 5 этаже), в результате чего погибли 3 человека и пострадали 3 человека (высвобождены из-под завала и спасены). В результате взрыва разрушены 4 квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничная клетка с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на 3 этаже. Из дома эвакуировано 54 человека.

28 ноября проведение поисково-спасательных работ подразделениями ГСЧС завершено.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекалось 232 человека и 53 единицы техники, из них от ГСЧС 127 человек и 26 единиц техники (в том числе 2 кинологических расчета и 2 психолога).

ГСЧС, Новая Одесса
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 ноября 2021
Понедельник, 29 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016