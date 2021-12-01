В Украине растет доля граждан, считающих неправильным направление развития страны

Большинство жителей Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса Киевского международного института социологии.

По данным опроса, за последний месяц количество тех, кто считает, что события на Украине движутся в неправильном направлении, возросло с 61,7% до 65,9%. При этом лишь 18,6% респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении.

Опрос проводился с 26 по 29 ноября методом телефонного интервью.