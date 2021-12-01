Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов

В планах Украины на следующие два года — построить 15 тыс. км автодорог и 810 мостов и мостовых переходов, сообщил глава государства, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

«Все думали, что хорошие дороги и Украина — это антонимы. Мы доказали, что они стали синонимами. Мы уже построили 13 тысяч км дорог. Но много качественных дорог не бывает. Поэтому цель на два следующих года не уменьшается, она амбициозная — это 15 тысяч километров дорог. И ни километром меньше, чтобы уже закончить эту реформу», — подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что в рамках национальной программы восстановления мостов уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет.

«За следующие два года планируем соединить берега по всей Украине еще 810 мостами и мостовыми переходами, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты», — заявил президент.