Зеленский обещает всем кредиты под 5%

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.

«Скоро мы запускаем программу „Украинская мечта“, по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне», — заявил глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны парламента в среду.

Президент добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.