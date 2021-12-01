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Зеленский обещает всем кредиты под 5%

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Зеленский обещает всем кредиты под 5%

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.

«Скоро мы запускаем программу „Украинская мечта“, по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне», — заявил глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны парламента в среду.

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Президент добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.

кредиты, Владимир Зеленский
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