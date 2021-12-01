Украинский бизнес снова ухудшил свои ожидания

Украинский бизнес ухудшил оценки перспектив своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (иода) в ноябре 2021 года составил 49,8 пунктов (51,4 в октябре) и впервые за 7 месяцев снизился ниже нейтрального уровня.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).
«Стремительное подорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и в мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, которые участвуют в ежемесячных опросах», — отметили в НБУ.
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 ноября 2021 года. В опросе приняло участие 385 предприятий. Среди опрошенных предприятий 43,4% — компании промышленности, 28,6% — сферы услуг, 22,6% — торговли, 5.5% — строительства, 33,2% респондентов — крупные предприятия, 30.4% — средние, 36.4% — малые.
Напомним, Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2021 года составил 68,8, что на 0,3 пункта ниже показателя сентября.
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