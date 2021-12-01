Россия будет продавать газ Беларуси по $128,5 за тысячу кубометров

Правительство Беларуси и «Газпром» подписали протокол, согласно которому уровень цены на газ для страны на 2022 год согласован на уровне $128,52 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщило в среду Минэнерго Беларуси.

«Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год. Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, — $128,52 за 1 тыс. куб. м.», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что рыночная цена на газ в Европе сейчас почти в 10 раз выше.