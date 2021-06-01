Войти
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ
соседи
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ
Зеленский убежден, что «Северный поток – 2» покончит с украинским транзитом
позиция
Зеленский убежден, что «Северный поток – 2» покончит с украинским транзитом

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

Украинский бизнес несколько улучшил ожидания

356
Украинский бизнес несколько улучшил ожидания

Настроения бизнеса в Украине улучшились. Индекс ожиданий деловой активности второй раз за 2021 год превысил нейтральный уровень, составив 50,5 пункта в мае. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На рост индекса повлияли постепенное снятие карантинных ограничений, благоприятная внешняя конъюнктура, новые экспортные заказы и повышение внутреннего и внешнего спроса для предприятий промышленности и сферы услуг, говорится в сообщении.

Компании сферы услуг наиболее существенно улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в мае до 50.7 с 48.8 в апреле. Респонденты ожидают роста объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов и заказов в процессе исполнения и планируют увеличить тарифы на собственные услуги на фоне высоких закупочных цен.

Предприятия промышленности улучшили оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры: в мае секторный индекс вырос до 50.8 с 49.8 в апреле. Респонденты сохранили высокие оценки по объему произведенной продукции и существенно улучшили настроения по увеличению объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Читайте также: В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози

Секторальный индекс для предприятий торговли практически достиг нейтрального уровня в мае — 49,9 пунктов. Компании ожидают медленный рост объема закупки товаров для продажи, некоторое снижение объемов товарооборота и размера торговой маржи. Впервые после октября 2019 предприятия торговли прогнозируют незначительное увеличение численности работников.

Спад ожиданий произошел в сфере строительства: о 49.4 с 51.5 в апреле. Респонденты сохраняют высокие ожидания по росту цен поставщиков, стоимости услуг подрядчиков и цен на свою продукцию. Предприятия сектора оптимистично настроены относительно объема новых заказов, объема закупки сырья и материалов, доступности услуг подрядчиков.

НБУ, Индекс ожиданий деловой активности
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016