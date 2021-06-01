Украинский бизнес несколько улучшил ожидания

Настроения бизнеса в Украине улучшились. Индекс ожиданий деловой активности второй раз за 2021 год превысил нейтральный уровень, составив 50,5 пункта в мае. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
На рост индекса повлияли постепенное снятие карантинных ограничений, благоприятная внешняя конъюнктура, новые экспортные заказы и повышение внутреннего и внешнего спроса для предприятий промышленности и сферы услуг, говорится в сообщении.
Компании сферы услуг наиболее существенно улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в мае до 50.7 с 48.8 в апреле. Респонденты ожидают роста объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов и заказов в процессе исполнения и планируют увеличить тарифы на собственные услуги на фоне высоких закупочных цен.
Предприятия промышленности улучшили оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры: в мае секторный индекс вырос до 50.8 с 49.8 в апреле. Респонденты сохранили высокие оценки по объему произведенной продукции и существенно улучшили настроения по увеличению объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.
Секторальный индекс для предприятий торговли практически достиг нейтрального уровня в мае — 49,9 пунктов. Компании ожидают медленный рост объема закупки товаров для продажи, некоторое снижение объемов товарооборота и размера торговой маржи. Впервые после октября 2019 предприятия торговли прогнозируют незначительное увеличение численности работников.
Спад ожиданий произошел в сфере строительства: о 49.4 с 51.5 в апреле. Респонденты сохраняют высокие ожидания по росту цен поставщиков, стоимости услуг подрядчиков и цен на свою продукцию. Предприятия сектора оптимистично настроены относительно объема новых заказов, объема закупки сырья и материалов, доступности услуг подрядчиков.
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