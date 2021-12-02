Рада начала рассматривать во втором чтении бюджет на 2022 год

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг приступила к рассмотрению во втором чтении проекта государственного бюджета на следующий, 2022 год (законопроект № 6000).

Докладывают по этому вопросу на пленарном заседании министр финансов Сергей Марченко и глава бюджетного комитета парламента Юрий Аристов.

Министерство финансов Украины обеспокоено ростом инфляции в мире и удорожанием заимствований, сообщил глава министерства Сергей Марченко.

«Нас не может не беспокоить перспектива повышения процентных ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения ресурса для Украины. Причина — беспрецедентно высокий уровень инфляции в странах мира», — сказал он с парламентской трибуны, представляя проект госбюджета.