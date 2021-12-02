Рада начала рассматривать во втором чтении бюджет на 2022 год

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг приступила к рассмотрению во втором чтении проекта государственного бюджета на следующий, 2022 год (законопроект № 6000).
Докладывают по этому вопросу на пленарном заседании министр финансов Сергей Марченко и глава бюджетного комитета парламента Юрий Аристов.
Министерство финансов Украины обеспокоено ростом инфляции в мире и удорожанием заимствований, сообщил глава министерства Сергей Марченко.
«Нас не может не беспокоить перспектива повышения процентных ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения ресурса для Украины. Причина — беспрецедентно высокий уровень инфляции в странах мира», — сказал он с парламентской трибуны, представляя проект госбюджета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016