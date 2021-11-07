Шмыгаль похвалил новый бюджет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект государственного бюджета на 2022 год в процессе подготовки ко второму чтению сохранит сбалансированность, продемонстрированную при рассмотрении Верховной Радой в первом чтении.
«На этой неделе народные депутаты поддержали в первом чтении проект Государственного бюджета на 2022 год, который подало правительство. Бюджет мы подавали реалистичным и сбалансированным, и таким же образом он останется и до второго чтения», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По его словам, проект предусматривает «беспрецедентный рост объема средств по программе медгарантий», повышение пенсий, строительство дорог, реформу цифровизации, поддержку малого и среднего бизнеса.
Премьер отметил, что доходы местных бюджетов по сравнению с минувшим годом увеличились почти на 50 млрд. грн, что открывает для громад «значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры».
Шмыгаль также отметил рекордный уровень прямых иностранных инвестиций в ІІІ квартале 2021 года. «Значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине», — написал он.
Среди задач правительства премьер назвал обеспечение украинцев жильем в рамках президентской программы «Доступная ипотека под 7%». «Для этого правительство запланировало выпуск облигаций на 20 млрд грн, которые будут направлены именно на поддержку программы», — рассказал Шмыгаль.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении в целом проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» 273 голосами 2 ноября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016