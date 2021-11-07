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Шмыгаль похвалил новый бюджет

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Шмыгаль похвалил новый бюджет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект государственного бюджета на 2022 год в процессе подготовки ко второму чтению сохранит сбалансированность, продемонстрированную при рассмотрении Верховной Радой в первом чтении.

«На этой неделе народные депутаты поддержали в первом чтении проект Государственного бюджета на 2022 год, который подало правительство. Бюджет мы подавали реалистичным и сбалансированным, и таким же образом он останется и до второго чтения», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, проект предусматривает «беспрецедентный рост объема средств по программе медгарантий», повышение пенсий, строительство дорог, реформу цифровизации, поддержку малого и среднего бизнеса.

Премьер отметил, что доходы местных бюджетов по сравнению с минувшим годом увеличились почти на 50 млрд. грн, что открывает для громад «значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры».

Шмыгаль также отметил рекордный уровень прямых иностранных инвестиций в ІІІ квартале 2021 года. «Значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине», — написал он.

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Среди задач правительства премьер назвал обеспечение украинцев жильем в рамках президентской программы «Доступная ипотека под 7%». «Для этого правительство запланировало выпуск облигаций на 20 млрд грн, которые будут направлены именно на поддержку программы», — рассказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении в целом проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» 273 голосами 2 ноября.

бюджет-2022
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