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Кравчук считает, что граждане СССР были готовы к распаду страны

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Кравчук считает, что граждане СССР были готовы к распаду страны

Население Советского Союза было готово к слому системы и распаду страны. Такое мнение первый президент Украины Леонид Кравчук озвучил в фильме «30 лет без Союза», показанном в воскресенье на российском телеканале «Россия-1».

«Люди были готовы к этому. Систему нужно было ломать. И Беловежская пуща, ее историческое значение состояло в том, что она эту систему поломала», — утверждает он.

Вместе с тем Кравчук подчеркнул, что уважает президента СССР Михаила Горбачева, так как без него Украина могла бы не стать независимым государством. «Я вообще ценю заслуги Михаила Горбачева, потому что не было бы Горбачева, не было бы „Перестройки“, не было бы этих шагов, которые поставили под сомнение всю систему Советского Союза, не было бы Беловежской пущи. А не было бы Беловежской пущи, не было бы независимой Украины, не было бы независимой России», — пояснил он.

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Главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук 8 декабря 1991 года в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Беларусь) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как «субъект международного права и геополитическая реальность» с этого момента прекращает свое существование.

Леонид Кравчук, СССР
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