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Назарбаев назвал причины распада СССР

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Назарбаев назвал причины распада СССР

Множество факторов, среди которых и провал в экономике, и отсутствие сильной воли у руководства, привели к распаду Советского Союза. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в показанном в воскресенье интервью для фильма Наили Аскер-заде «30 лет без Союза» в эфире российского телеканала «Россия-1».

«Развал был предопределен. Много причин — социалистическая экономика изживала свои ресурсы. Можно сказать, что сильной воли руководителя не было. Потом объективные факторы, в Вильнюсе, в Прибалтике, начались волнения. И никто из руководства Советского Союза, в том числе Горбачев, не объяснил, что там произошло, что там случилось. Это отвернуло балтийские республики от Советского Союза», — сказал он.

По словам Назарбаева, переход от плановой экономики оказался ужасен, так как рухнули существовавшие прежде связи между входившими в состав СССР республиками. «И встали у нас (в Казахстане — Ред.) 130 предприятий, просто встали. И 2 млн человек стали безработными», — признал он.

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Главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук 8 декабря 1991 года в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как «субъект международного права и геополитическая реальность» с этого момента прекращает свое существование.

СССР, Нурсултан Назарбаев
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