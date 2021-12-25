Горбачев считает, что СССР можно было спасти

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что советские власти изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления. Страну можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств, уточнил он.

«Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении», — сказал Горбачев ТАСС в субботу.

По его словам, целью властей Советского Союза было «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий». «Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — отметил Горбачев.

«Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств», — уточнил первый президент СССР.

Он отметил, что Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик. «В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза», — заключил Горбачев.

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.