Украина подписала декларацию с Хорватией о поддержке вступления страны в ЕС

Украина и Хорватия подписали совместную декларацию о поддержке европейских перспектив нашей страны, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, который находится с визитом в Киеве.
«Сегодня подписана совместная декларация о поддержке европейской перспективы Украины. Хорватия стала шестой страной ЕС, с которой был подписан этот важный политический документ», — сказал он. Ранее подобную декларацию Украина подписала с Польшей, Словакией, Латвией, Литвой и Эстонией.
Зеленский также поблагодарил премьер-министра за поддержку Хорватией стремления Украины к членству в НАТО.
Ранее глава государства анонсировал увеличение числа стран — членов ЕС, которые письменно на двустороннем уровне заявят о поддержке европейской перспективы Украины. По его словам, «когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС», то страны, подписавшие такие декларации, «точно проголосуют за Киев». В то же время Зеленский признал, что членство Украины в ЕС должно быть поддержано всеми 27 государствами союза, и с некоторыми странами «нужно будет больше работать по этому вопросу».
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