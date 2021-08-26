Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшие часы, - Минобороны Британии

Теракт в аэропорту Кабула (Афганистан), из-за угрозы которого приостановлена эвакуация, может произойти в ближайшие часы. Также есть угроза атаки на центры, в которых проводится оценка беженцев перед эвакуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, «мрачная реальность» состоит в том, что разведка все более уверена в том, что нападение может произойти в аэропорту Кабула или центрах, используемых для оценки беженцев.
В то де время он утвердительно ответил на вопрос, может ли теракт в аэропорту Кабула произойти в ближайшие часы.
«В результате этого (угрозы теракта, — ред.) мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и рекомендовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле — уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций», — отметил Хиппи.
Напомним, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в аэропорту Кабула есть реальная угроза террористической атаки.
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