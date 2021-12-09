В Украине начнут штрафовать за отрицание агрессии России

Правительство решило штрафовать граждан за отрицание фактов вооруженной агрессии РФ и оккупации территории страны. Соответствующий проект закона, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, одобрили в четверг члены Кабинета министров.
Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях относительно публичного отрицания фактов вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Россией территории Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины» инициировал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Он, в частности, настоял на том, чтобы авторы подобных высказываний, обращенных минимум к двум лицам, в том числе через интернет, а также на плакатах, транспарантах и листовках, подлежали наказанию в виде штрафа.
В Кодексе об админправонарушениях появится новая статья 173-5, согласно которой такое отрицание тянет за собой штраф от 17000 до 34000 грн. Штраф увеличится до 51 тысячи грн, если отрицание за год будет повторным после наложения предыдущего взыскания.
Под статью могут попасть национальные и иностранные публичные деятели, политически значимые лица, лица, уполномоченные на выполнение функций государства и местного самоуправления.
Законопроект направлен в Верховную Раду для утверждения.
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