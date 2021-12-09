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В Украине начнут штрафовать за отрицание агрессии России

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В Украине начнут штрафовать за отрицание агрессии России

Правительство решило штрафовать граждан за отрицание фактов вооруженной агрессии РФ и оккупации территории страны. Соответствующий проект закона, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, одобрили в четверг члены Кабинета министров.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях относительно публичного отрицания фактов вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Россией территории Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины» инициировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он, в частности, настоял на том, чтобы авторы подобных высказываний, обращенных минимум к двум лицам, в том числе через интернет, а также на плакатах, транспарантах и листовках, подлежали наказанию в виде штрафа.

В Кодексе об админправонарушениях появится новая статья 173-5, согласно которой такое отрицание тянет за собой штраф от 17000 до 34000 грн. Штраф увеличится до 51 тысячи грн, если отрицание за год будет повторным после наложения предыдущего взыскания.

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Под статью могут попасть национальные и иностранные публичные деятели, политически значимые лица, лица, уполномоченные на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Законопроект направлен в Верховную Раду для утверждения.

Кабмин, штраф, отношения с Россией
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