Некоторые страны НАТО «в ярости» из-за плана США по диалогу с Россией

Как рассказал агентству дипломат из неназванной восточноевропейской страны, власти одного из государств в регионе «пришли в ярость» и требуют прояснить, что планирует президент США.

По словам другого дипломата, страны из восточного фланга НАТО обеспокоены из-за того, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией, насколько может уменьшиться свобода действий Североатлантического альянса и его способность к действиям. В прошлом эти государства были под влиянием СССР, а теперь соседствуют с агрессивной Россией, сообщил собеседник агентства.

Байден ранее заявил, что планирует в пятницу, 10 декабря, объявить о встрече, в которой примут участие представители России и четырех стран — союзниц США по НАТО. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил. По словам американского президента, цель встречи — обсудить беспокойство России по поводу расширения НАТО и возможность согласования договоренностей, которые бы снизили напряженность на восточном фланге альянса.

После этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя позволять вмешиваться во внутренние решения НАТО. По ее словам, Москва пытается под давлением угроз и военной силы заставить Киев отказаться от планов по вступлению в альянс, а также хочет «поделить Европу на сферы влияния».

9 декабря Байден провел переговоры с лидерами «бухарестской девятки» — группой стран НАТО из Восточной Европы (в нее входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия). Как сообщили в Белом доме, они обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи России вдоль границы с Украиной и необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников.

Предложение Байдена о встрече Россия — НАТО прозвучало на следующий день после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Как рассказали в Кремле, в ходе разговора 7 декабря Путин потребовал предоставить Москве гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток. В Госдепартаменте позже сообщили, что Байден не делал России каких-либо уступок.