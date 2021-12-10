Байден пообещал Зеленскому не принимать решений по Украине без Украины

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского, что США привержены принципу «никаких решений или дискуссий по Украине без Украины», сообщил Белый дом.

«Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или дискуссий по Украине без Украины», — говорится в пресс-релизе по результатам разговора на сайте Белого дома в четверг.

Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия — лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.

«Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов сотрудничать в поддержку мер по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений, в поддержку Нормандского формата», — указывается в сообщении Белого дома.

В свою очередь пресс-служба главы украинского государства заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования, а также переговоры Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования», — сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой в четверг вечером.

Также состоялся обмен оценками о ходе и результатах переговоров лидеров Соединенных Штатов и России.

«Глава Украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что главы государств также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.

Отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект «Северный поток — 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение «лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии». Были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.