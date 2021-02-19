Байден заявил о важности поддержки территориальной целостности Украины

Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США, заявил президент США Джо Байден.
«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США», — сказал Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
Он также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса.
«Соединенные Штаты полностью привержены НАТО. Соединенные Штаты сохранят верность пятой статье. Это гарантия. Нападение на одного — нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва», — отметил глава государства.
«Я посылаю четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. ...Партнерство между США и Европой, с моей точки зрения, есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в 21 веке», — сказал он.
«Позвольте мне развеять все оставшиеся сомнения: США будут тесно сотрудничать с нашими партнерами по ЕС и со столицами на всем континенте — от Рима до Риги — для решения общих проблем, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул американский лидер.
Кроме того, Байден предупредил, что западным государствам и их союзникам следует готовиться к продолжительному и жесткому соперничеству с Китаем.
«Мы должны вместе готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем», — сказал он. «Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это. Потому что я верю в глобальную систему, которую Европа и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так усердно пытаются выстроить в течение последних 70 лет», — добавил Байден.
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