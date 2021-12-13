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Больше всего украинцы хотели бы поехать на работу в Германию

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Больше всего украинцы хотели бы поехать на работу в Германию

47,8% украинцев хотели бы выехать на постоянную или временную работу в Германию, если бы у них была возможность, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.

Так, по данным опроса, 38,1% выехали бы на работу в Чехию, 32,4% — Австрию, 31,3% — Польшу, 23,8% — Литву, 21,8% — Словакию, 13,4% — Венгрию, 7,8% — Румынию, 6,7% — Молдову. 32,7% опрошенных сообщили, что не выехали бы на работу ни в одну из этих стран, а 0,6% затруднились дать ответ.

Большинство опрошенных считают, что такие страны Центральной Европы, как Польша, Румыния, Словакия и Чехия, относятся к Украине преимущественно по-дружески или нейтрально. При этом абсолютное большинство украинцев считает, что Польша (52%) и Чехия (49,7%) относятся благосклонно к Украине.

Наиболее скептическую оценку об отношении к Украине получила Венгрия. Впрочем, даже в этом случае доля тех, кто воспринимает отношение Венгрии как дружеское (28%), почти вдвое больше числа тех, кто считает отношение официального Будапешта к Киеву враждебным (15,5%).

Большинство украинцев считают, что Польша (58,8%) и Литва (56,3%) больше всего поддерживает вступление Украины в ЕС.

Отмечается, что 46,6% отмечают поддержку вступления Украины в ЕС со стороны Чехии, 46,5% — Германии, 43,3% — Словакии, 42,8% — Молдовы, 37,7% — Австрии, 34,3% — Румынии, 28,3% — Венгрии. 14,9% считают, что ни одна из стран не поддерживают вступление Украины в ЕС, а 12,1% — затруднились с ответом.

Большинство украинцев радушно примут в гости жителей всех стран Центральной Европы. В частности, наиболее гостеприимные респонденты в возрасте 18–29 лет. 74,3% украинцев готовы принять у себя в гостях жителей Польши, 73,6% — Германии, 72,3% — Чехии, 69% — Литвы, 67,7% — Австрии, 66,4% — Словакии, 59% — Молдовы, 58,6% — Венгрии, 53,6% — Румынии. 7,8% указали, что не приняли бы жителей ни одно из этих стран, а 1,4% ответили «не знаю».

В случае возможности выбирать между странами центральной Европы для путешествия и отдыха украинцы чаще предпочитали Германию (67,5%), Австрию (64,1%) и Чехию. (63,4%). Далее следуют практически с одинаковым результатом Литва (52,1%), Польша (51,7%) и Словакия. (49,4%). Относительно меньше опрошенных склонялись к путешествиям в Венгрию (42,6%), Румынию (34,8%) и Молдову (33%). 10% не поехали бы ни в одну из этих стран, а 0,5% указали «не знаю».

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Наибольшее одобрение опрошенных имеют товары из Германии (79,9%). Также украинцы предпочитают и готовы рекомендовать товары из Польши (57,4%), Чехии (57,2%), а также из Австрии (56,2%). Меньший уровень одобрения имеют товары из Литвы (46,2%), Словакии (43,5%), Венгрии (38%), Румынии (29,4%), Молдовы (29,2%). 9,6% не рекомендовали бы товары ни из одной из этих стран, а 3,4 ответили «не знаю».

Общенациональный опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возрастом 18 лет и старше) Украины.

ФРГ
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