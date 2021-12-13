«Слуга народа» уже на втором месте в рейтинге партий на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в первой половине декабря, партию «Европейская солидарность» поддержали бы 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а «Слугу народа» 18,4%, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря.

Согласно данным исследования, по состоянию на начало декабря относительно наибольшую поддержку имеет «Евросолидарность», которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также «Слуга народа», которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором.

Далее следуют партии «Батькивщина» (соответственно, 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (6,2% и 9%).

По результатам опроса, 5% проходной барьер также формально преодолевают «Сила и честь» (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (3,5% и 5,1%).

Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но приближенные к нему «Розумна политика» (3,3% и 4,8%), «Наши» (3,1% и 4,4%) и «Партия Шария» (2 ,8% и 4%. Другие партии имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг таких топ-партий, как «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Батькивщина», «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» статистически значимо не изменился. В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии «ОПЗЖ», чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий «Голос» (с 3,5% до 1,7%) и «За майбутне» (с 3,2% до 1,3%).

В исследовании отмечается, что формально возросла поддержка только Радикальной партии — с 3,2% до 5,2%. При этом следует иметь в виду, что в декабре 2020 года в списках не было партий «Наши» и «Розумна политика», поэтому для них невозможно оценить динамику за последний год.